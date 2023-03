Magdeburg - Zur Bekämpfung von Drogen in Gefängnissen sollen auch in Sachsen-Anhalt wie bereits in einigen anderen Bundesländern Drogenscanner zum Einsatz kommen. Wann genau, ist indes nicht bekannt. Die Beschaffung werde aktuell vorbereitet, sagte ein Sprecher des Justizministeriums am Samstag. Ein genaues Datum könne noch nicht genannt werden.

Die Scanner sollen unter anderem zur besseren Erkennung sogenannter neuer psychoaktiver Stoffe eingesetzt werden. Dabei geht es etwa um synthetische Cannabinoide, die an Gefangene in Haftanstalten eingeschmuggelt werden. Sie werden nach Angaben von Justizexperten mitunter auf Papier geträufelt und mit Briefen und Kinderbildern in die JVAs geschickt und sind nicht sicht- und riechbar. Mit dem Detektor könnten die Substanzen aufgespürt und in einer Datenbank ständig aktualisiert aufgenommen werden.