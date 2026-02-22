Bei einem jungen Mann in Greiz klicken die Handschellen: Die Polizei findet bei ihm Drogen, Utensilien und viel Bargeld.

Die Polizei nimmt in Greiz einen mutmaßlichen Drogendealer fest. (Symbolbild)

Greiz - Ein 27-Jähriger ist in Greiz wegen des Verdachts auf Drogenhandel festgenommen worden. Wie die Polizei mitteilte, hatten Ermittlungen Hinweise ergeben, dass der Mann im Stadtgebiet mit Betäubungsmitteln handeln soll.

Bei einer Durchsuchung bestätigte sich der Verdacht. Die Beamten fanden den Angaben zufolge neben Drogen und Utensilien auch eine größere Menge Bargeld. Nach Polizeiangaben soll der Mann die Drogen in der Vergangenheit auch an Minderjährige verkauft haben.

Er wurde festgenommen. Ein Haftrichter bestätigte die Festnahme und erließ Haftbefehl. Der Mann befindet sich inzwischen in Untersuchungshaft.