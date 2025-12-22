Blutgruppen wie A+ und 0+ sind in Sachsen-Anhalt und Thüringen knapp. Warum das DRK gerade jetzt auf zusätzliche Spenden setzt – und wo auch an Feiertagen gespendet werden kann.

Magdeburg/Erfurt - In Thüringen und Sachsen-Anhalt werden rund um die Feiertage dringend Blutspenden benötigt. Das Deutsche Rote Kreuz (DRK) verzeichnet in diesem Jahr einen erhöhten Blutbedarf in den Kliniken. Seit den Herbstferien und dem Beginn der Erkältungszeit sei das Spendeaufkommen rückläufig. Derzeit sind nach DRK-Angaben die Bestände einzelner Blutgruppen auf einem Mindestbestand angekommen. Das betreffe insbesondere die Gruppen A+ und 0+.

„Mit Beginn der Advents- und Weihnachtszeit beginnt eine Phase, in der viele Menschen erfahrungsgemäß sehr beschäftigt sind und die Zeit für eine Blutspende fehlt“, erklärte Markus Baulke vom zuständigen DRK-Blutspendedienst für die beiden Länder. Dennoch bleibe der Bedarf an Blutpräparaten in den Kliniken kontinuierlich hoch – etwa durch planbare Behandlungen vor dem Jahresende sowie durch Notfälle.

In den kommenden Tagen sind vom DRK in Sachsen-Anhalt und Thüringen daher bis zu zehn Teams für die Blutspende im Einsatz. Um über die Feiertage versorgen zu können, werden auch am zweiten Weihnachtstag Termine im Radisson Blu Fürst Leopold Hotel in Dessau-Roßlau und im DRK-Spendezentrum in Erfurt angeboten. Am 27. Dezember kann in Thale, Petersberg, Bitterfeld-Wolfen, Bülstringen und im ostthüringischen Bad Köstritz Blut gespendet werden.