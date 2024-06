DRK Sachsen unterstützt Flutgebiete in Baden-Württemberg

Dresden - Das Deutsche Rote Kreuz Sachsen unterstützt Flutgebiete in Baden-Württemberg. Am Mittwoch seien 86 Bautrocknern nach Rudersberg (Rems-Murr-Kreis) in eines der vom Hochwasser betroffenen Flutgebiete geschickt worden, wie das DRK Sachsen mitteilte.

„Wir sind stolz darauf, nicht nur materiellen Beistand, sondern auch Hoffnung zu den Menschen in den betroffenen Gebieten bringen zu können“, sagte Lars Werthmann, Chef-Logistiker des DRK Sachsen. Die Bautrockner seien unverzichtbar, um die durch Hochwasser beschädigten Häuser und Gebäude schnell zu trocknen und den Betroffenen eine zügige Rückkehr zur Normalität zu ermöglichen.