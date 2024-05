Aue - Der Fußball-Drittligist FC Erzgebirge Aue hat seinen ersten Neuzugang für die kommende Saison verpflichtet. Stürmer Ricky Bornschein unterschrieb bei den Erzgebirgern einen Vertrag bis 30. Juni 2026, teilte der Club am Donnerstag mit. Aktuell spielt der 24-Jährige bei der Zweitvertretung der SpVgg Greuther Fürth in der Regionalliga Bayern und kam in bisher 30 Spielen auf 16 Tore.

„Wir wollen unsere offensiven Positionen personell weiter verstärken. Dazu gewinnen wir mit Ricky Bornschein einen Spieler, der einen spannenden Karriereverlauf genommen hat, über großes Entwicklungspotenzial verfügt und in unser gesuchtes Positionsprofil passt“, sagte Sportchef Matthias Heidrich.

Bornschein kommt aus Merseburg, war nie in einem Nachwuchsleistungszentrum und spielte bis Januar 2023 in der Oberliga für Blau-Weiß Zorbau. Nach 16 Toren in 16 Spielen der Hinrunde der Saison 2022/23 folgte im Winter der Transfer nach Fürth. „Ich habe mich bewusst für Aue entschieden und anderen Optionen in der Liga abgesagt“, sagte der 1,93 Meter große Stürmer. „Ich bin ein Kind des Ostens und möchte erfolgreich sein. Die 3. Liga ist für mich eine Herausforderung.“