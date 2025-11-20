Zum dritten Mal innerhalb weniger Wochen wird in Berlin auf eine Fahrschule geschossen. Nun traf es einen Betrieb in Spandau – die Polizei spricht von mehreren Einschusslöchern.

Es ist bereits der dritte Angriff auf eine Fahrschule innerhalb weniger Wochen. Zuvor war zweimal ein Betrieb in Reinickendorf Ziel der Täter. (Archivbild)

Berlin - Erneut haben unbekannte Täter in Berlin auf eine Fahrschule geschossen, diesmal in der Spandauer Siemensstadt. Eine Polizeisprecherin sprach von einer niedrigen einstelligen Zahl an Schüssen. Verletzte gab es den Erkenntnissen zufolge nicht.

Zuvor hatte die „B.Z.“ berichtet. Demnach seien in der Schaufensterscheibe vier Einschusslöcher festgestellt worden. Die Polizei bestätigte die genaue Zahl zunächst nicht. Auf dem Gehweg vor der Fahrschule in der Nonnendammallee sollen mehrere Patronenhülsen gelegen haben. Kriminaltechniker waren laut „B.Z.“ bis in die frühen Morgenstunden im Einsatz und sicherten Spuren.

Es ist bereits der dritte Angriff auf eine Berliner Fahrschule innerhalb weniger Wochen. Zuvor war zweimal ein Betrieb in Reinickendorf Ziel der Täter: Im Oktober wurden Schüsse auf dessen Schaufenster abgegeben, am vergangenen Dienstag erneut.