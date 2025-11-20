Mehrere Menschen haben bei Schöneck am Wochenende Seltsames gesehen und die Polizei verständigt. Die Beamten rückten aus, fanden aber nichts. Was spielte sich da am Himmel ab?

Zwei Flugzeuge über dem Vogtland haben für wilde Spekulationen und zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr geführt. (Symbolbild)

Schöneck - Kondensstreifen und besondere Sonneneinstrahlung haben im Vogtland zu auffälligen Bildern am Himmel geführt. Fotos von dem Ereignis am vergangenen Wochenende seien an eine private Meldestelle für Ufo-Sichtungen gegeben worden, dort seien die Experten zu diesem Schluss gekommen, teilte ein Sprecher der Polizei auf Anfrage mit. Zuvor hatte die „Freie Presse“ berichtet.

Am Sonntagnachmittag hatten bei Schöneck mehrere Menschen unabhängig voneinander ein Flugobjekt bei der Polizei gemeldet. Die Beamten hatten daraufhin den Bereich mit Unterstützung der Feuerwehr weiträumig abgesucht, jedoch nichts gefunden und die Suche dann eingestellt.

Der UFO-Meldestelle Cenap – dem Centralen Erforschungsnetz außergewöhnlicher Himmelsphänomene –, an die die Aufnahmen des Himmels von Sonntagnachmittag geschickt wurden, sei das im Vogtland gesehene Phänomen bereits bekannt gewesen, sagte der Polizeisprecher. „Es sollen zwei Flugzeuge zeitgleich übereinander am Himmel zu sehen gewesen sein. Deren Kondensstreifen wurden verwirbelt. Durch die Sonneneinstrahlung von unten sah es so aus, als würde es brennen“, erklärte er. Letztlich habe es sich also um eine optische Täuschung gehandelt.