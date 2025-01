Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das Spitzenspiel gegen Allianz MTV Stuttgart nach einem hochklassigen und engen Spiel mit 1:3 (25:15, 23:25, 17:25, 25:27) verloren. Damit verdrängt der Titelverteidiger den bisherigen Tabellenführer, der auf Rang drei zurückfällt.

Die Dresdnerinnen starteten vor 3.000 Zuschauern sehr konzentriert und zeigten sich taktisch hervorragend eingestellt. Sie setzten den Titelverteidiger mit den Aufgaben unter Druck, Zuspielerin Sarah Straube konnte aus stabiler Annahme ihre Angreiferinnen variabel ins Spiel bringen und auch die Block- und Feldabwehr agierte sicher.

Dagegen fanden die Gäste überhaupt keinen Rhythmus. Bei ihnen wackelte die Annahme und sie leisteten sich einige Fehler

Matchball nach 111 Minuten

Im zweiten Durchgang kamen die Stuttgarterinnen vor ausverkaufter Arena deutlich besser in die Partie. Sie erhöhten den Druck, steigerten sich in Annahme und Abwehr und fanden nun auch bessere Lösungen im Angriff. So lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch, den der Meister am Ende knapp für sich entschied.

Auch in den Sätzen drei und vier blieb das Geschehen eng, allerdings leisteten sich die DSC-Damen einige Fehler mehr, während die Gäste ihre ganze Erfahrung und ihre Tiefe im Kader nutzten. Im vierten Abschnitt vergaben die Schützlinge von Alexander Waibl drei Satzbälle, während die MTV-Damen nach 111 Minuten ihren ersten Matchball zum Sieg verwandelten.