Zwei Spieltage vor Schluss der Hauptrunde ist den Volleyballerinnen des Dresdner SC Platz vier nicht mehr zu nehmen und damit das Heimrecht im Play-off-Viertelfinale.

Dresden - Die Volleyball-Frauen des Dresdner SC haben das vorletzte Heimspiel der Bundesliga-Hauptrunde gegen den USC Münster souverän mit 3:0 (25:22, 25:19, 25:16) gewonnen. Damit konnte sich das Team von Alexander Waibl für die 2:3-Hinspiel-Niederlage revanchieren und sich zudem mit dem insgesamt 14. Saisonsieg das Heimrecht für das Play-off-Viertelfinale sichern.

In einer Partie mit vielen langen und umkämpften Ballwechseln fanden die DSC-Damen vor 2681 Zuschauern immer wieder gute Lösungen im Angriff. Auch das Aufschlag-Annahme-Duell entschied der Favorit am Ende für sich und zeigte sich in der Block- und Feldabwehr dem Team aus Münster überlegen.

Selbst durch zwischenzeitliche Rückstände ließen sich die Gastgeberinnen nicht aus der Ruhe bringen, sondern legten, wenn es nötig war, eine Schippe drauf. Nach nur 67 Minuten verwandelten die DSC-Damen mit einem Ass von Jette Kuipers den ersten Matchball zum Sieg.