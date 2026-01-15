weather regenschauer
Halle (Saale), Deutschland
  Champions League: Dresdner Volleyballerinnen gegen Conegliano ohne Chance

Für Volleyball-Bundesligist Dresdner SC ist auch im Champions-League-Rückspiel bei Titelverteidiger Conegliano nichts zu holen. Die Gäste verlieren erneut klar.

Von dpa 15.01.2026, 22:13
Die Dresdner Volleyballerinnen haben in der Champions League in Conegliano verloren. (Archivbild)
Die Dresdner Volleyballerinnen haben in der Champions League in Conegliano verloren. (Archivbild)

Conegliano - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben in der Champions League im vierten Spiel die dritte Niederlage kassiert. Beim italienischen Titelverteidiger Carraro Prosecco DOC Conegliano musste sich das junge Team von Trainer Alexander Waibl erwartungsgemäß mit 0:3 (19:25, 23:25, 19:25) geschlagen geben. Bereits das Hinspiel hatte der deutsche Vizemeister klar in drei Sätzen verloren.

Obwohl die Gastgeberinnen diesmal einige ihrer Stammkräfte auf der Bank ließen und dafür einige Spielerinnen der zweiten Reihe einsetzen, erwies sich der Favorit am Ende deutlich überlegen. Auch wenn sich die DSC-Damen vor allem mit einer aufopferungsvollen Abwehrarbeit teuer verkauften, im dritten Satz sogar kurzzeitig in Führung lagen, war beim erfahrenen italienischen Top-Team am Ende nichts zu holen.

Das entscheidende Spiel um Platz drei bestreiten die Elbestädterinnen am 28. Januar daheim gegen die polnische Vertretung von Lodz.