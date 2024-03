Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben das frühzeitige Ausscheiden aus den Playoffs der Bundesliga vorerst abgewendet. Nach der knappen 2:3-Heimniederlage am vergangenen Samstag gewann das Team von Trainer Alexander Waibl das zweite Viertelfinalspiel beim VC Wiesbaden souverän mit 3:0 (25:22, 25:20, 25:18). Damit haben die Elbestädterinnen in der Best-of-three-Serie ein entscheidendes drittes Spiel erzwungen. Der sechsmalige deutsche Meister hat als Dritter der Vorrunde gegen den Sechsten am Samstag wieder Heimrecht.

Von Beginn an diktierten die Gäste aus Dresden vor 1876 Zuschauern das Spiel mit druckvollen Aufgaben, zudem punkteten sie aus stabiler Annahme diesmal variabler als im ersten Duell. Auch in der Block- und Feldabwehr zeigten sich die Gäste taktisch gut eingestellt. In engen Situationen behielten die Waibl-Schützlinge die Nerven und spielten mit viel Übersicht. Nachdem die Hessinnen den zweiten Satz verloren hatten, war ihre Gegenwehr gebrochen. Nach 82 Minuten verwandelte der DSC den zweiten Matchball.