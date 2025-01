Nach dem Sieg gegen ein B-Team des SC Potsdam setzen sich die Dresdner Volleyballerinnen im zweiten Spiel nacheinander auch gegen das Brandenburger Team in Bestbesetzung durch.

Dresden - Die Volleyballerinnen des Dresdner SC sind mit einem Sieg in die dritte Bundesliga-Vorrunde gestartet. Das Team von Alexander Waibl setzte sich in einem packenden und umkämpften Spiel gegen den SC Potsdam mit 3:1 (23:25, 25:22, 25:16, 25:16) durch. Mit dem zweiten Erfolg gegen die Brandenburgerinnen binnen zehn Tagen hält der sechsmalige deutsche Meister auch Anschluss an die beiden führenden Teams von Stuttgart und Schwerin.

Vor 2.945 Zuschauern lieferten sich beide Mannschaften von Beginn an einen engen Schlagabtausch mit vielen langen Ballwechseln. Im ersten Satz ließen die Dresdnerinnen einige Chancen im Angriff ungenutzt. Im zweiten Abschnitt steigerte sich die Schützlinge von Alexander Waibl, setzten sich mit druckvollem Aufschlagspiel und einer stabilen Block- und Feldabwehr deutlich ab. Allerdings kam Potsdam wieder heran, aber der DSC zeigte sich nervenstark und ließ sich in der Schlussphase den Satzausgleich nicht nehmen.

Auch in den Sätzen drei und vier erlebten die Zuschauer jeweils bis zur Satzmitte einen harten Kampf. Doch mit zunehmender Dauer agierten die Gastgeberinnen besser in Block- und Feldabwehr und frustrierten damit die gegnerischen Angreiferinnen. Nach 95 Minuten verwandelte die im ersten Satz eingewechselte Julie Lengweiler, die anschließend als wertvollste Spielerin ausgezeichnet wurde, den zweiten Matchball.