Dresden - Mehr als 40.000 Gäste besuchten in diesem Jahr die Dresdner Messe „KarriereStart“. Nach Angaben der Organisatoren waren das über 4.000 mehr als im Vorjahr und „so viele wie noch nie“. Sie erklären sich das mit dem gestiegenen Orientierungsbedarf zu Berufsweg und Jobsuche in aktuell schwierigen Zeiten. „Überall in den Messehallen waren junge Leute unterwegs auf der Suche nach dem Traumjob, der Spaß macht, sicher und gut bezahlt ist und möglichst in der Nähe von Familie und Freunden“, berichtete die Messe zum Abschluss der dreitägigen Veranstaltung.

Fast 600 Aussteller mit Angeboten

Seit Freitag präsentierten 568 Aussteller ihre Angebote im Freistaat vor, von der Halbleiterindustrie übers Handwerk bis zur Gesundheits- und Pflegebranche. Unternehmen aus Bereichen wie Industrie, IT, Medien, Dienstleistung, Handel oder Medizin informierten über Ausbildung, Praktika, Studium und Berufe, ein Rahmenprogramm mit rund 130 Vorträgen und Workshops ergänzte die Beratung. Die jährliche „KarriereStart“ führt unter dem Motto „Zukunft selbst gestalten“ seit 25 Jahren alle am Arbeitsmarkt relevanten Themen unter einem Dach zusammen.