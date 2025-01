Dresden - Fußball-Drittligist Dynamo Dresden hat Dominik Kother verpflichtet. Der Außenbahnspieler kommt vom Zweitligisten Jahn Regensburg, wie die Dresdner mitteilten. Über die Höhe der Ablösesumme machte Dynamo bei der Verkündung keine Angabe. Der 24 Jahre alte Kother fliegt mit ins Trainingslager in die Türkei und ist nach dem vom 1. FC Magdeburg ausgeliehenem Andi Hoti der zweite Winter-Neuzugang.

Kothers Verpflichtung ist auch als Reaktion auf die Verletzung von Jonas Oehmichen zu werten. Der Linksaußen fällt nach einer Schulter-Operation mehrere Monate aus. In Regensburg absolvierte Kother in der aktuell laufenden Zweitliga-Saison 14 Spiele, stand dabei in 12 Partien in der Startelf.

„Wir freuen uns, dass Dominik jetzt bei uns ist. Trotz seines noch jungen Alters verfügt er bereits über eine Vielzahl an Zweit- und Drittligaspielen und konnte vor allem auch in der letzten Spielzeit in Regensburg als einer der Topscorer der Liga sein Potenzial eindrucksvoll nachweisen“, sagte Sportchef Thomas Brendel. Kother sei ein Spielertyp, „der unserem Spiel noch einmal einen anderen Charakter verleiht.“