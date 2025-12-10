Für die Menschenkette zum 13. Februar sucht Dresden Helfer ab 16 Jahren. Die Aktion erinnert an die Zerstörung der Stadt 1945 und soll ein Zeichen gegen Krieg und Gewalt setzen.

Dresden - Für die Menschenkette zum 13. Februar in Dresden werden Ordnerinnen und Ordner gesucht. Die Kette aus Tausenden Teilnehmern sei ein wichtiges Zeichen gegen Krieg, Gewaltherrschaft und Zerstörung, teilte die Stadt Dresden mit. Die Helfer ermöglichten das Bilden der vier Kilometer langen Menschenkette. Wer sich dabei engagieren möchte, muss mindestens 16 Jahre alt sein. Mit der Menschenkette wird an die Zerstörung Dresdens durch Luftangriffe zwischen dem 13. und 15. Februar 1945 erinnert.