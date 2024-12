Im Stile einer Spitzenmannschaft erledigen die Dresdner ihre Pflichtaufgabe beim Tabellenvorletzten in Unterhaching. Einmal mehr ist eine geschlossene Mannschaftsleistung der Schlüssel zum Erfolg.

Dresden siegt sich in Unterhaching zur Herbstmeisterschaft

Aljaz Casar traf für Dynamo Dresden in Unterhaching.

Dresden - Dynamo Dresden ist das Maß der Dinge in der 3. Fußball-Liga. Ein souveräner 3:0 (1:0)-Sieg bei der SpVgg Unterhaching sicherte den Sachsen die Herbstmeisterschaft. Aljaz Casar (8. Minute) besorgte die frühe Führung, David Kubatta (68.) und Stefan Kutschke (74.) per Handelfmeter sicherten anschließend den vierten Sieg in Serie.

Die Dresdner zeigten sich von Beginn an spielfreudig. Gleich mehrfach führte das hohe Pressing zu frühen Ballgewinnen. Unterhaching konnte die Drangphase der Gäste, die im Führungstreffer Casars mündete, vorerst nicht unterbinden. Auch in den folgenden Minuten kontrolliert die SGD die Partie.

Haching lässt Chancen ungenutzt

Den Offensivdrang der Anfangsphase konnte die Schwarz-Gelben jedoch nicht aufrechterhalten. Stattdessen schlichen sich Ungenauigkeiten ein. Eine solche hätte zum Ende des ersten Durchgangs beinahe zum Ausgleich geführt. Aber Lenn Jastremski (45.+2) scheiterte an Dynamo-Schlussmann Tim Schreiber, der einen Abschluss aus Nahdistanz hervorragend parierte.

Auch im zweiten Durchgang agierten die Hausherren auf Augenhöhe. Während Julian Kügel (66.) die Chance zum 1:1 ungenutzt ließ, traf Kubatta nur zwei Minuten danach zum vorentscheidenden 2:0 für seine Mannschaft. Joker Kutschke machte wenig später alles klar.