Demitz-Thumitz - Ein 63-Jähriger ist in Demitz-Thumitz (Landkreis Bautzen) mit einem Dreirad eine Böschung heruntergerutscht und dabei tödlich verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, fuhr der Mann am Dienstagnachmittag auf einem Wanderweg zwischen der Rätzestraße und dem Birkendorfer Weg. Aus bislang unbekannter Ursache stürzte der 63-Jährige und rutschte eine Böschung zum angrenzenden Steinbruch hinab. Dabei wurde er tödlich verletzt. Rettungskräfte und 18 Feuerwehrleute bargen den Mann vom Abhang.