Zittau/Görlitz - Beim Brand eines Mehrfamilienhauses in Zittau sind zwei Erwachsene und ein Kind verletzt worden. Ein 32-Jähriger, eine 40 Jahre alte Frau sowie ein siebenjähriges Kind wurden in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei in Görlitz am Dienstag mitteilte. Am Haus entstand ein Schaden von etwa 200.000 Euro. Es ist derzeit nicht bewohnbar. Das Feuer war aus bisher noch unbekannter Ursache am Montagnachmittag ausgebrochen. Die Bewohner mussten von Rettungskräften in Sicherheit gebracht werden, hieß es. Die Kriminalpolizei ermittelt.