In Aurich wird ein Haus durch Feuer, Rauch und große Mengen Wasser beschädigt. Drei Menschen werden verletzt

Drei Menschen kommen nach einem Brand in Aurich in ein Krankenhaus. (Symbolbild)

Aurich - Bei einem Feuer in Aurich sind drei Menschen verletzt worden. Der Brand sei aus bisher ungeklärten Ursachen in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Das Feuer habe demnach die Hauptwasserleitung des Gebäudes beschädigt und eine große Menge Wasser sei ausgelaufen.

Das Haus ist laut Polizei vorübergehend nicht mehr bewohnbar. Drei Bewohner wurden am Freitagabend durch den Rauch leicht verletzt und in einem Krankenhaus behandelt.