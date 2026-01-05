Auf der A14 bei Grimma gibt es am Morgen einen Auffahrunfall mit zwei Autos und einem Lkw. Drei Menschen werden dabei verletzt.

Grimma - Nach einem Auffahrunfall war die Autobahn 14 zwischen der Anschlussstelle Grimma (Landkreis Leipzig) und dem Rastplatz Muldental Nord in Fahrtrichtung Halle kurzzeitig voll gesperrt. Drei Menschen wurden bei dem Unfall am Morgen laut Polizei leicht verletzt. Beteiligt waren zwei Autos und ein Lkw.

Mittlerweile ist die linke Spur wieder freigegeben. Die Vollsperrung dauerte eine halbe Stunde, wie ein Polizeisprecher sagte. Zur Unfallursache gab es noch keine Informationen. Wann die Strecke wieder komplett frei befahrbar sein wird, ist noch unklar.