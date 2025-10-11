Mitten am Tag greift eine Gruppe einen jungen Mann an und tritt ihn gegen den Kopf. Die Angreifer lassen sich erst durch lautes Hupen von Passanten stoppen. Der 22-Jährige muss ins Krankenhaus.

Bremen - Ein 22-Jähriger ist am Freitagmittag an einer Bushaltestelle in Bremen-Neustadt von drei unbekannten Männern attackiert und dabei am Oberkörper und am Kopf verletzt worden. Die Gruppe schlug ihm unmittelbar ins Gesicht und trat ihm gegen den Kopf, wie die Polizei mitteilte.

Erst als mehrere Zeugen durch lautes Hupen auf sich aufmerksam machten, ließen die Angreifer von dem 22-Jährigen ab und flohen. Der junge Mann klagte einer Polizeisprecherin zufolge über Schmerzen im Oberkörper und am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

„Es hängt regelmäßig ausschließlich vom Zufall ab, ob durch die Tritte lebensgefährdende Verletzungen verursacht werden“, schreibt die Polizei in ihrer Mitteilung. Jeder Tritt gegen den Kopf könne tödlich sein.

Warum die Täter ihn angriffen und wer die Unbekannten sind, ist bislang unklar. Der Kriminaldauerdienst sucht deswegen nach weiteren Zeugen. Nach Polizeiangaben sind die drei mutmaßlich zwischen 20 und 25 Jahre alt und ungefähr 1,75 Meter groß. Einer von ihnen trug demnach eine hellblaue Trainingsjacke, eine beigefarbene Kappe sowie eine weitere Baggy-Jeans. Ein anderer Angreifer trug einen grauen Kapuzenpullover und eine helle weite Jeans.