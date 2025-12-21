Ludwigsfelde/Brieselang - Im Westen Brandenburgs sind bei zwei schweren Verkehrsunfällen zwei Frauen und ein Mann ums Leben gekommen.

Auf der Landstraße zwischen Ludwigsfelde und Wietstock (Kreis Teltow-Fläming) stießen am Samstagnachmittag zwei Autos frontal zusammen. Nach bisherigen Erkenntnissen kam ein 47 Jahre alter Fahrer nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte er auf einen Wagen, in dem nach Polizeiangaben drei Frauen im Alter von 84, 63 und 60 Jahren saßen. Trotz des Einsatzes von Ersthelfern und des Rettungsdienstes seien zwei Frauen an der Unfallstelle gestorben. Die Fahrerin kam in ein Krankenhaus. Auch der Autofahrer, der mit seinem Pkw auf die Gegenfahrbahn geriet, musste in einer Klinik behandelt werden. Die Straße war rund sechs Stunden lang gesperrt.

Bei Brieselang im Kreis Havelland verunglückte am Samstagabend ein 92-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall tödlich, wie die Polizeidirektion West mitteilte. Der Senior kam mit dem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Ein Autofahrer sei leicht verletzt worden.