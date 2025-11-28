Tragödie auf der L111: Ein Auto kollidiert beim Überholen frontal mit einem Lkw, drei Menschen sterben. Was die Polizei zu den Hintergründen sagt.

Alle drei Todesopfer saßen in dem Auto, das den Unfall verursacht haben soll.

Bützfleth - Beim Frontalzusammenstoß eines Autos mit einem Lastwagen auf der Landstraße 111 bei Bützfleth (Landkreis Stade) sind drei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben eines Polizeisprechers handelt es sich bei den Toten um einen Mann und zwei Frauen. Alle drei saßen in dem Auto, das den Unfall verursacht haben soll.

Der Unfall ereignete sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei gegen 14 Uhr in einer Rechtskurve. Das Auto mit den drei Insassen war dort in Richtung Stade unterwegs, als es ein anderes Auto überholte und dabei mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammenprallte. Der Fahrer des überholten Wagens blieb laut Polizei unverletzt.

Der Lkw-Fahrer wurde hingegen schwer verletzt. Die Straße ist weiterhin gesperrt. Ein von der Staatsanwaltschaft beauftragter Gutachter ist vor Ort, außerdem laufen umfangreiche Aufräumarbeiten. Verkehrsteilnehmer sollten den Bereich großräumig umfahren.