Olympiastadion, Wollankstraße und Teltow Stadt: Signalstörungen an drei Berliner Bahnhöfen sorgen für Ausfälle und längere Wartezeiten. Welche S-Bahnen betroffen sind.

Berlin - Signalstörungen im Norden, Süden und Westen von Berlin führen zu Verspätungen und Ausfällen im Berliner S-Bahn-Verkehr. Mit S1, S3, S5, S9, S25, S26 und S85 sind laut S-Bahn Berlin gleich sieben Linien betroffen.

Demnach verspäten sich die Linien S3, S5 und S9 wegen einer Reparatur an einem Signal am Bahnhof Olympiastadion. Die gleiche Ursache führt laut der S-Bahn zu Verspätungen und Ausfällen an der Wollankstraße. Betroffen sind dort die Linien S1, S25 und S85.

Signalreparaturen in Teltow Stadt bringen Verspätungen der S25 und S26 mit sich. Die S25 verkehrt laut S-Bahn zwischen Hennigsdorf und Lichterfelde Süd. Auf der Strecke zwischen Lichterfelde Süd und Teltow Stadt wird auf die S26 verwiesen. Diese fährt derzeit nur alle 20 Minuten, wie die S-Bahn Berlin auf X mitteilte.