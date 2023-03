Dresden - Bei einem Überholmanöver ist ein 45-Jähriger auf der Autobahn 4 von der Fahrbahn abgekommen - er und seine Mitfahrer sind dabei schwer verletzt worden. Der 45-Jährige war mit seinen 24 und 26 Jahre alten Mitfahrern am späten Donnerstagabend auf der A4 von Eisenach in Richtung Dresden unterwegs, als er auf Höhe der Ausfahrt Dreieck Nossen aus bislang ungeklärter Ursache bei dem Überholmanöver die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Demnach kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und das Auto geriet in Brand. Im Zuge der Bergungs- und Rettungsmaßnahmen kam es zu einer kurzzeitigen Sperrung.