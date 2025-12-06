Frontalzusammenstoß auf der B98: Warum geriet eine 57-Jährige plötzlich auf die Gegenfahrbahn? Drei Schwerverletzte und hoher Sachschaden sind die Folge.

Bei einem schweren Unfall auf der B98 in Sohland an der Spree sind drei Menschen schwer verletzt worden. (Symbolbild)

Sohland - Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in Sohland an der Spree (Kreis Bautzen) sind drei Menschen schwer verletzt worden. Eine 57-Jährige sei am Freitag auf der Bundesstraße 98 in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten, berichtete die Polizeidirektion Görlitz. Der Grund dafür war vorerst unklar.

Im Gegenverkehr krachte ihr Wagen gegen ein anderes Auto. Beide Fahrerinnen sowie ein 49-jähriger Beifahrer wurden bei dem Zusammenprall schwer verletzt und zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei zunächst auf rund 35.000 Euro.