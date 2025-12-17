Auf einer Landstraße im Kyffhäuserkreis verliert ein Mann die Kontrolle über seinen Waagen und kollidiert mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Mindestens drei Menschen werden dabei schwer verletzt.

Hachelbich - Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Hachelbich (Landkreis Kyffhäuserland) sind mindestens drei Menschen schwer verletzt worden. Aus noch unbekannten Gründen war ein 26-Jähriger am Mittwoch laut der Polizei mit seinem Fahrzeug auf einer Landstraße in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto kollidiert. Im Anschluss prallte noch ein weiteres Auto, welches sich hinter dem Verursacherfahrzeug befand, in den Unfall.

Insgesamt wurden fünf Menschen verletzt. Sie alle kamen zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Derzeit komme es an der Unfallstelle noch zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, hieß es weiter. Zum aktuellen Zustand der Verletzten gab es keine weiteren Informationen.