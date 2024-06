Die Straße zum Kyffhäuser in Nordthüringen ist bei Motorradfahrern wegen ihrer Kurven beliebt - aber auch sehr unfallträchtig. Das zeigte sich erneut am Wochenende.

Bad Frankenhausen - Drei Motorradfahrer sind auf der kurvenreichen Strecke zum Kyffhäuserdenkmal in Nordthüringen bei Unfällen schwer verletzt worden. Zwei davon stießen auf diesem Abschnitt der Bundesstraße 85 am Samstag nach einer Kurve zusammen und wurden dabei beide schwer verletzt, wie die Polizei am Sonntag berichtete. Einer der Biker musste mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die B85 war für die Bergungsarbeiten in diesem Bereich für mehrere Stunden gesperrt. Die Strecke ist bei Motorradfahrern auch wegen ihres Gefälles und recht enger Kurven beliebt.

Nach der Sperrung ereignete sich ein weiterer schwerer Motorradunfall bei der Auffahrt zum Kyffhäuserdenkmal. In einer Linkskurve verlor ein Biker nach Polizeiangaben wahrscheinlich wegen zu hoher Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Fahrer zog sich beim Sturz schwere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht.