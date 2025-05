Bei Unfällen mit Autos sind mehrere Radfahrer in Berlin angefahren worden. Ein 60-jähriger Mann erlitt lebensgefährliche Verletzungen.

Bei Verkehrsunfällen werden in Berlin mehrere Radfahrer verletzt. (Symbolbild)

Berlin - Drei Radfahrer sind in Berlin bei mehreren Verkehrsunfällen verletzt worden. Zwei erlitten schwere, einer von ihnen lebensgefährliche Verletzungen, wie die Polizei mitteilte. Ein 33-jähriger Mann sei bereits am Dienstagvormittag in Mitte von einem abbiegenden Sattelzug zum Teil überrollt worden.

Der Lkw fuhr den Angaben zufolge von der Alexanderstraße in die Holzmarktstraße. Dabei schwenkte der hintere Teil des Sattelzugs nach links aus und erfasste mit der letzten Hinterachse den Radfahrer, der auf dem Radweg neben der Rechtsabbiegerspur wartete. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In der Nacht fuhr ein 60-jähriger Radfahrer aus einer Seitenstraße auf die Müllerstraße in Mitte und wurde dabei von einem Auto angefahren, das auf der vorfahrtsberechtigten Straße unterwegs war. Der Radfahrer erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht.

In Kreuzberg wurde eine 38-jährige Radfahrerin am Dienstagabend schwer verletzt. Laut Polizei fuhr die Frau von der Seite zwischen wartenden Autos hindurch auf die Blücherstraße und vor ein Auto, dessen Fahrer nicht mehr rechtzeitig anhalten konnte. Die Frau wurde mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.