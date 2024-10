Die Linke in Sachsen braucht nach dem angekündigten Rückzug ihres Führungsduos neues Personal an der Spitze. Die Wahl steht am 16. November auf einem Parteitag in Neukieritzsch an.

Dresden - Für die neue Parteiführung der sächsischen Linken gibt es bislang drei Bewerbungen. Neben dem früheren Landtagsabgeordneten Marco Böhme aus Leipzig bewerben sich auch die stellvertretende Landesvorsitzende Anja Eichhorn aus Dresden und der Bautzener Kreischef Silvio Lang, wie die Partei mitteilte. Zuerst hatte „Sächsische.de“ berichtet. Böhme und Eichhorn wollen als Duo antreten.

Das bisherige Führungsduo mit Susanne Schaper und Stefan Hartmann war rund fünf Jahre im Amt und hatte kürzlich seinen Rückzug angekündigt. Schaper war zur Vorsitzenden der Landtagsfraktion gewählt worden, Hartmann zum Stellvertreter. Beide wollen sich künftig auf ihre Arbeit im Parlament konzentrieren.

Die Wahl der neuen Führungsspitze soll auf einem Parteitag am 16. November in Neukieritzsch erfolgen. Dann steht auch eine Auswertung der Wahlkämpfe dieses Jahres an. Die Linken hatten bei der Landtagswahl am 1. September nur 4,5 Prozent (2019: 10,4 Prozent) erhalten. Sie zogen nur deshalb wieder in das Parlament ein, weil sie in Leipzig zwei Direktmandate gewannen. Im neuen Landtag sind sie mit sechs Abgeordneten vertreten.