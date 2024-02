Leipzig - Mehrere Fahrzeuge sind in der Nacht zu Donnerstag in Leipzig komplett ausgebrannt. Es werde wegen des Verdachts der Brandstiftung ermittelt, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Zunächst sei aus bislang unklarer Ursache ein Transporter in Brand geraten. Nur etwa 150 Meter entfernt fingen demnach zwei weitere Lastwagen Feuer und brannten komplett aus. Durch die starke Hitzeeinwirkung wurden ein weiterer Lastwagen und ein Pkw beschädigt. Verletzt wurde niemand. Zur Höhe des Schadens konnte die Polizei noch keine Angaben machen.