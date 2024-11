Gleich mehrere Fahrer wurden in den vergangenen Tagen im Salzlandkreis unter Drogen- und Alkoholeinfluss aus dem Verkehr gezogen.

Drei Drogentests positiv - Polizei greift in Staßfurt durch

Die Polizei hat an einem Wochenende mehrere berauschte und teils unlizenzierte Fahrer gestoppt. (lllustration)

Staßfurt - In den vergangenen Tagen hat die Polizei in Staßfurt (Salzlandkreis) mehrere unter Drogeneinfluss stehende Verkehrsteilnehmer aus dem Straßenverkehr gezogen. Wie die Beamten mitteilten, kontrollierte eine Streife am Sonntagvormittag einen stark nach Alkohol riechenden 44 Jahre alten Autofahrer. Ein Alkoholtest ergab 2,24 Promille, woraufhin eine Blutprobenentnahme angeordnet und der Führerschein des Mannes sichergestellt wurde.

Bereits am Samstagnachmittag hielten Beamte einen weiteren 44 Jahre alten Autofahrer an, der keinen gültigen Führerschein besaß. Ein Drogenschnelltest fiel positiv auf Kokain und THC aus (Haschisch oder Marihuana). Nach einer Blutprobenentnahme wurde der Mann aus der polizeilichen Maßnahme entlassen.

Am Freitagnachmittag wurde zudem eine 45-Jährige in einem Auto kontrolliert, die ebenfalls ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war und unter Drogeneinfluss stand. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Amphetamine und Methamphetamin, außerdem führte sie geringe Mengen der Droge mit sich. Auch bei ihr wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet.