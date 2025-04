Der Verdacht hat sich bestätigt: Auf dem Gelände des früheren Güterbahnhofs in Osnabrück müssen drei Blindgänger unschädlich gemacht werden. Eine Bombe stellt die Experten vor eine Herausforderung.

Drei Blindgänger und ein Bombensplitter in Osnabrück

Experten haben drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Osnabrück identifiziert. (Archivfoto)

Osnabrück - Experten haben drei Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Osnabrück identifiziert. Sie stellten zwei amerikanische 500-Kilo-Bomben mit Aufschlagzündern und eine britische 250-Kilo-Bombe mit chemischen Langzeitzünder fest, wie die Stadt mitteilte.

Langzeitzünder gelten als besonders kritisch. „Das heißt, dass eine Sprengung unumgänglich ist, was in der Regel länger dauert als eine Entschärfung“, teilte die Stadt weiter mit. Ein vierter Verdachtsfall bestätigte sich demnach nicht, es handelt es sich nur um einen Bombensplitter.

Mehr als 15.000 Menschen mussten am frühen Morgen ihre Häuser räumen. Auch der Hauptbahnhof befindet sich in der Evakuierungszone und ist bis voraussichtlich 21.00 Uhr für den Zugverkehr gesperrt. Einige Verbindungen nach Osnabrück fallen aus, andere werden durch Busse ersetzt. In dem Evakuierungsgebiet liegen außerdem zwei Krankenhäuser und vier Pflegeheime. Besuche seien nicht möglich, aber die Patienten seien sicher, hatten die Klinikbetreiber zuvor mitgeteilt.