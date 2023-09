Groß Santersleben/Hohenwarsleben - Auf der Autobahn A2 sind nahe der Raststätte Börde drei Autos zusammengestoßen. Ein 26-jähriger und ein 39-jähriger Autofahrer wurden leicht verletzt, wie die Polizei in Hohenwarsleben mitteilte. Nach bisherigen Erkenntnissen hatte am Freitagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache ein Auto in Fahrtrichtung Berlin auf dem linken Fahrstreifen gehalten.

Der 26-jährige aus Nordrein-Westfalen konnte durch ein Lenk- und Bremsmanöver seines Wagens den Aufprall gerade noch verhindern, ein 39-jähriger Niedersachse hinter ihm nicht. Er stieß mit beiden Autos zusammen. Der Fahrer des stehenden Autos und dessen zwei Begleiter flohen nach dem Zusammenstoß zu Fuß.

Die Suche nach ihnen mit Drohne, Hubschrauber und einem Fährtenspürhund verlief erfolglos. Während der Suche musste die Fahrbahn kurzzeitig komplett gesperrt werden. Die Polizei sucht Zeugen, die möglicherweise die drei Männer bei der Flucht beobachtet haben.