Knapp acht Stunden musste eine Wanderin nahe Meißen bis zu ihrer Rettung ausharren. Sie war abgerutscht und in einer Felsspalte steckengeblieben.

Meißen - Eine Frau ist bei einer dramatischen Aktion im Spaargebirge bei Meißen gerettet worden. Die Wanderin war am Aussichtspunkt Boselspitze ausgerutscht und in einer Felsspalte steckengeblieben, wie die Polizei mitteilte. Erst nach etwa acht Stunden konnte sie von Höhenrettern mit Hilfe einer Korbtrage geborgen werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatte die „Bild“-Zeitung berichtet.