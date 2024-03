Tokio. Der japanische Comic-Künstler und Schöpfer der erfolgreichen Manga-Serie "Dragon Ball", Akira Toriyama, ist im Alter von 68 Jahren verstorben. Er habe ein akutes Subduralhämatom erlitten, teilte sein Studio mit. Bei einem Subduralhämatom handelt es sich um eine Einblutung zwischen zwei Hirnhäuten. Laut einer Erklärung der Dragon Ball-Website starb er bereits am 1. März und wurde im Beisein seiner Familie und weniger Freunde beigesetzt.

Der japanische Künstler ist für seine "einzigartige Schöpfungswelt" bekannt. Zu ihr gehören Comicserien, aus denen Filme, Videospiele und Fernsehserien hervorgingen. Die Serie "Dragon Ball", die ihn weltberühmt machte, erschien erstmals 1984. In ihr wird die Geschichte eines Jungen namens Son Goku erzählt. Dieser macht sich auf die Suche nach den magischen Drachenbällen, um die Erde gegen außerirdische Humanoide, die Saiyajins, zu verteidigen.

Zu Beginn der Serie ist Son Goku ein Kind, das sein Kampfkunsttraining nicht hinbekommt. Später entwickelt er sich zum Superhelden. Für viele Fans wurde er dadurch zu einer Identifikationsfigur für das eigene Erwachsenwerden.

Information ; Dear Friends and Partnershttps://t.co/85dXseckzJ pic.twitter.com/aHlx8CGA2M — DRAGON BALL OFFICIAL (@DB_official_en) March 8, 2024

Akira Toriyama: Weltweit trauern Fans um den "Dragon Ball"-Schöpfer

Im Jahr 2013 sagte Toriyama in einem Interview mit der japanischen Zeitung Asahi, er habe "keine Ahnung", wie Dragon Ball auf der ganzen Welt so beliebt werden konnte. "Als ich die Serie zeichnete, wollte ich immer nur Jungen in Japan gefallen", sagte er. Die Serie sei ein Wunder, "wenn man bedenkt, wie sie jemandem wie mir, der eine verdrehte, schwierige Persönlichkeit hat, geholfen hat, einen anständigen Job zu machen und von der Gesellschaft akzeptiert zu werden".

Einige seiner Arbeiten hätten sich noch mitten im Herstellungsprozess befunden, geht aus einer Mitteilung von Bird Studio hervor. "Und er hätte noch viel mehr Dinge erreicht. [...] Wir hoffen, dass Akira Toriyamas einzigartige Schöpfungswelt noch lange von allen geliebt wird", heißt es weiter.

Fans bekundeten in den sozialen Medien ihre Trauer. "Vielen Dank, dass Sie einen Manga erstellt haben, der meine Jugend repräsentiert. Ruhe in Frieden, vielen Dank für Ihre harte Arbeit", heißt es in einem Beitrag auf X (ehemals Twitter), der sofort 500 Likes erhielt. "Sein Vermächtnis wird für immer weiterleben. Vielen Dank, dass Sie die ikonischste Anime-Figur aller Zeiten, Akira, geschaffen haben", schrieb ein weiterer Benutzer.