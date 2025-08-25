BVB-Profi Filippo Mané sieht im turbulenten Spiel gegen St. Pauli in der Schlussphase die Rote Karte. Das hat weitere Konsequenzen durch das DFB-Sportgericht.

Dortmund - Borussia Dortmund muss ein Ligaspiel auf Filippo Mané verzichten. Mit dieser Sperre ahndete das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das unsportliche Verhalten des 20 Jahre alte Abwehrspielers während der Bundesligapartie beim FC St. Pauli (3:3) am vergangenen Samstag. Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck hatte Mané in der 85. Minute nach einer Notbremse mit der Roten Karte des Feldes verwiesen. Das Urteil ist rechtskräftig.