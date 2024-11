Im Duell der Leipziger Angreifer in der Nations League setzt sich Antonio Nusa gegen Benjamin Sesko durch. Obwohl beide treffen, geht der Norweger am Ende in Slowenien als Sieger vom Platz.

Ljubljana - Antonio Nusa hat das Duell mit seinen Teamkollegen Benjamin Sesko von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gewonnen. Durch einen Doppelpack des 19-Jährigen (4./59. Minute) und Treffern von Erling Haaland (45.) und dem Ex-Frankfurter Jens Petter Hauge (83.) setzte sich Norwegen in Ljubljana mit 4:1 (2:1) gegen Slowenien durch. Sesko (21.) hatte per Elfmeter für den zwischenzeitlichen Ausgleich gesorgt. Schon das Hinspiel hatte Norwegen im Oktober deutlich mit 3:0 gewonnen.

Damit wahrten Nusa und Co. die Chance auf den Gruppensieg und den damit verbundenen direkten Aufstieg in die Liga A. Die Entscheidung fällt am Sonntag. Die zweitplatzierten Norweger empfangen Kasachstan, Slowenien tritt bei Tabellenführer Österreich an. Das Team von Ralf Rangnick und Norwegen haben zehn Punkte. Der Gruppensieger steigt direkt auf, der Zweite muss in die Playoffs.