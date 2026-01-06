Ein Anwohner reagiert schnell, als er Flammen aus einem Dachstuhl bemerkt. Doch der Brand breitet sich aus. Das Gute ist, dass das Doppelhaus derzeit nicht bewohnt ist.

Teicha - In Teicha im Saalekreis hat es in einem derzeit unbewohnten Doppelhaus gebrannt. Ein Anwohner bemerkte gegen Mitternacht Flammen aus dem Dachstuhl einer der Haushälften, wie die Polizei in Halle mitteilte. Trotz Löscharbeiten habe das Feuer auf die andere Hälfte übergegriffen, hieß es. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 200.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Brandort wurde beschlagnahmt und eine Brandwache eingerichtet. Zur Brandursache wird ermittelt, wie es hieß. Die Feuerwehren waren mit zehn Fahrzeugen und mehr als 50 Einsatzkräften vor Ort. Teicha ist eine Ortschaft der Gemeinde Petersberg vor den Toren von Halle.