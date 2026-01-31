Nach der Trunkenheitsfahrt: Jean-Luc Dompé könnte beim HSV noch eine zweite Chance bekommen. Wie stehen die Zeichen für seine Rückkehr ins Team?

Hamburg - Der französische Fußballprofi Jean-Luc Dompé darf nach seiner Suspendierung bei Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV auf eine Begnadigung hoffen. „Die Tür bleibt auf. Das schauen wir uns an, wie sich der Spieler verhält“, sagte HSV-Finanzvorstand Eric Huwer nach dem 2:2 (1:1) gegen Meister Bayern München.

Dompé war am vergangenen Sonntag im Rahmen einer Verkehrskontrolle angetrunken am Steuer erwischt worden. Der Offensivprofi wurde daraufhin bis auf weiteres suspendiert und verpasste somit das Bayern-Spiel. „Die Woche war schon emotional. Das war nicht zu akzeptieren, das Fehlverhalten. Wir wissen, was wir an Jean-Luc haben. Nichtsdestotrotz: Aus Fehlern muss man lernen. Der Trainer hat es so gesagt: Keiner ist größer als der Verein“, sagte Huwer.