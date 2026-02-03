Lange sieht es danach aus, als wenn es im Kader des 1. FC Magdeburg im Wintertransferfenster ruhig zugehen würde. Dann geht es aber doch noch rund.

Magdeburg - Der 1. FC Magdeburg hat einen neuen Stürmer. Kurz vor der Schließung des Wintertransferfensters meldete der Fußball-Zweitligist mit Richmond Tachie doch noch einen Neuzugang. Der Stürmer kommt vom Ligakonkurrenten 1. FC Kaiserslautern. Über die Vertragslaufzeit und die Ablösemodalitäten wurde nichts bekannt.

„Richmond ist ein zweitligaerfahrener Spieler, der in der Offensive variabel einsetzbar ist. Wir sind von seiner Qualität überzeugt und glauben, dass er uns ohne eine lange Eingewöhnungszeit in der Restrückrunde weiterhelfen kann“, sagte FCM Sport-Geschäftsführer Otmar Schork über den Neuzugang. Seit 2022 spielt der 26-Jährige in der 2. Bundesliga. Zunächst beim SC Paderborn, danach beim 1. FC Kaiserslautern und Leihweise bei Eintracht Braunschweig. In dieser Spielzeit kam Tachie in elf Ligaspielen für die Lauterer zum Einsatz und markierte dabei beim 2:1-Sieg über Elversberg einen Treffer.

Diawara nach Hoti zweiter Abgang

Nicht mehr zum FCM gehört dagegen Kandet Diawara. Er ist nach Andi Hoti (zu Eintracht Braunschweig) der zweite Winter-Abgang. Der Offensivspieler, der im Sommer 2025 vom Le Havre AC an die Elbe gewechselt war, schließt sich dem französischen Zweitligisten ES Troyes AC an. „Aus persönlichen und privaten Gründen kam Kandet auf uns zu, seinen Vertrag noch in dieser

Transferperiode aufzulösen, um nach Frankreich zurückzukehren. Diesem Wunsch haben wir entsprochen“, sagte Schork. Für den FCM bestritt er lediglich fünf Spiele.