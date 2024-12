Die Friedenstein-Stiftung in Gotha will sich zu einem Universalmuseum mit internationalem Renommee entwickeln. Doch dafür braucht es mehr Fördergelder vom Land.

Gotha - Die Stiftung Schloss Friedenstein hält auch unter einer neuen Landesregierung an ihren Umstrukturierungsplänen fest. Erstmals sei jetzt in einem Koalitionsvertrag ein Bekenntnis der Landesregierung zum Friedenstein enthalten, sagte Stiftungsdirektor Tobias Pfeifer-Helke der Deutschen Presse-Agentur. „Das ist ein ganz wichtiger Schritt.“ CDU, BSW und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag das Ziel formuliert, Friedenstein unter Einbeziehung der Forschungsbibliothek Gotha und der lokalen Akteure gemeinsam mit dem Bund zu einer Stiftung von nationaler Bedeutung weiterzuentwickeln.

Die Gothaer Sammlungen wollen wieder ein großes Universalmuseum von internationalem Ruf werden und dafür alle Bestände und Gebäude, für die es derzeit unterschiedliche Zuständigkeiten gibt, unter einem Dach vereinen. Dafür soll eine neue Großstiftung unter anderem auch die Forschungsbibliothek mit ihren kartographischen Beständen des Justus Perthes Verlages von der Universität Erfurt übernehmen.

Direktor: Land muss Stiftungsetat aufstocken

Um eine Erweiterung der bisherigen Stiftung zu ermöglichen, müsse das Land zunächst seinen finanziellen Sockel erhöhen, sagte der Stiftungsdirektor. Die Stiftung mit aktuell etwa 100 Mitarbeitern verfügt laut Pfeifer-Helke derzeit über einen jährlichen Grundetat von rund fünf Millionen Euro. Zwei Drittel davon trage die Stadt Gotha und ein Drittel der Freistaat. Eine Aufstockung des Etats sei ein wichtiges Signal, um perspektivisch auch den Bund mit ins Boot holen zu können.

„Wir brauchen bis 2026 eine Entscheidung, wie es weitergeht“, so der Stiftungsdirektor. Die bisherige Bundesförderung in Höhe von insgesamt 38,5 Millionen Euro für die Digitalisierung der Bestände sowie Marketing und Museumspädagogik laufe 2027 aus. Zugleich unterstützt der Bund die bauliche Sanierung des Schlosses mit insgesamt 110 Millionen Euro.

Zum Gothaer Sammlungsschatz gehören nach eigenen Angaben rund 1,1 Millionen Objekte aus Kunst, Kultur, Wissenschaft und Natur. Hinsichtlich seiner Geschichte und seiner Bestandsvielfalt ist der Standort mit den Staatlichen Kunstsammlungen in Dresden, dem Teylers Museum im niederländischen Haarlem oder dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach vergleichbar.