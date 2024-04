Calbe - Durch ein Leck auf einem stillliegenden Binnenschiff ist Diesel ausgetreten und in die Saale geflossen. Wie die Wasserschutzpolizei am Samstag mitteilte, wurde eine rund 100 Quadratmeter große Verunreinigung in der Nähe der Schleuse Calbe festgestellt. Ein vorbeifahrender Kanufahrer habe einen kraftstoffähnlichen Geruch festgestellt und die Behörden informiert. Mithilfe eines Polizeihubschraubers sei das Leck schnell gefunden worden, so dass mit Feuerwehrbooten eine Ölsperre im Wasser errichtet werden konnte. Die Schleuse Calbe bleibe bis mindestens Montag gesperrt, hieß es.