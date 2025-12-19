Tausende Niedersachsen riskieren ein Bußgeld, wenn sie jetzt nicht handeln: Der alte Kartenführerschein läuft ab. Nicht mehr überall ist ein Umtausch rechtzeitig möglich.

Ab 2033 soll es in Deutschland nur noch den Führerschein im Scheckkartenformat geben. (Symbolbild)

Hannover - Wer einen Führerschein besitzt, der 2001 oder früher ausgestellt wurde, sollte jetzt schnell handeln: Die Karten sind nur noch einen Monat lang gültig. Grund dafür ist eine EU-Regelung, wonach es künftig nur noch moderne und fälschungssichere EU-Führerscheine geben soll. Ältere Papierführerscheine waren davon bereits früher betroffen. Was Autofahrerinnen und -fahrer beachten müssen.

Welche Führerscheine sind genau betroffen?

Zwischen 1999 und 2001 ausgestellte Führerschein müssen bis zum 19. Januar umgetauscht werden. Noch Tausende Niedersachsen haben das aber bisher nicht gemacht, wie eine stichprobenartige Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Für ältere Führerscheine - die pinken oder grauen Heftchen - sind bereits Fristen abgelaufen. Sie sind damit bereits ungültig. Auch hier sind nach Angaben von Städten und Landkreisen noch Zehntausende im Umlauf. Ausnahme: Wer vor 1953 geboren ist, hat bis 2033 Zeit für den Umtausch.

In den kommenden Jahren müssen schrittweise weitere Karten-Führerscheine umgetauscht werden, bis zum Ausstellungsjahr 2013. Moderne Führerscheine sind ohnehin nur für 15 Jahre gültig.

Was müssen betroffene Niedersachsen jetzt tun?

Sich im Prinzip sofort kümmern. Teilweise ist ein fristgerechter Umtausch noch möglich - etwa in der Landeshauptstadt Hannover. Drei bis vier Wochen dauere es dort im Schnitt bis zum neuen Führerschein, sagte ein Sprecher. Er empfiehlt, das Online-Portal der Stadt zu nutzen, statt auf einen Termin bei der Fahrerlaubnisbehörde zu warten. Bei der Stadt Osnabrück können die notwendigen Unterlagen online heruntergeladen und dann per Post verschickt werden. „Die Führerscheinstelle benötigt in der Regel 2-6 Wochen“, erklärte eine Sprecherin.

Anders im Landkreis Goslar, wo der Umtausch nur bei der Behörde möglich ist. Ein fristgerechter Umtausch ist dort laut einem Sprecher nicht mehr möglich, weil der Vorlauf für einen Termin etwa drei Wochen betrage. Auch die Stadt Emden ist skeptisch, ob der rechtzeitige Umtausch noch klappen kann. Das hänge „maßgeblich davon ab, wie kurzfristig ein Termin vereinbart wird und wie ausgelastet die Bundesdruckerei ist“, sagte eine Sprecherin.

Welche Unterlagen sind für den Umtausch notwendig?

Für den Wechsel brauchen Betroffene den alten Führerschein, einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mit aktueller Meldebescheinigung sowie ein aktuelles biometrisches Foto und - bei Papierführerscheinen - eine Karteikartenabschrift. Die Abschrift erhalten Autofahrer bei der Behörde, die den Führerschein ursprünglich ausgestellt hat. Betroffene sollten zudem beachten, dass nicht alle Fahrerlaubnisbehörden digitale Fotos akzeptieren, etwa der Landkreis Goslar.

Was kostet der Umtausch?

Grundsätzlich fällt eine Gebühr von 26,50 Euro an, wie das Land Niedersachsen mitteilte. Hinzu kämen mitunter Kosten für den Direktversand des neuen Führerscheins durch die Bundesdruckerei, meist 6,32 Euro. Es gibt aber auch Unterschiede zwischen den Kommunen. Im Heidekreis etwa kostet der Versand 5 Euro. In Hannover wird auch zwischen einem Antrag online (26,50 Euro) und vor Ort in der Behörde (32,82 Euro) unterschieden, wie ein Sprecher sagte. Auch im Landkreis Goslar sind es 26,50 Euro. Hinzu kommen Kosten für ein aktuelles Passbild oder die Karteikartenabschrift.

Was passiert, wenn der Umtausch nicht rechtzeitig erfolgt?

Betroffene dürfen dann weiter Auto fahren, werden aber zur Kasse gebeten, wenn sie auffallen, heißt es vom Landkreis Goslar. Denn: Wer mit einem abgelaufenen Führerschein fährt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Zehn Euro können dann fällig werden. „Darüber hinaus können praktische Probleme auftreten, etwa bei der Anmietung eines Fahrzeugs im In- oder Ausland“, sagte ein Sprecher der Stadt Hannover.

Lohnt es sich, den Führerschein vorzeitig umzutauschen?

Jüngere Führerscheine, die erst in den kommenden Jahren ablaufen, müssten noch nicht umgetauscht werden, sagte ein Sprecher der Stadt Hannover. Der Landkreis Goslar empfiehlt aber, spätestens ein halbes Jahr vor dem Ende der Frist aktiv zu werden. Die Stadt Osnabrück rät zum Handeln im vierten Quartal des Vorjahres; die Stadt Emden allgemein im Jahr vor dem Stichtag.

Der nächste Termin ist der 19. Januar 2027 für Führerscheine, die zwischen 2002 und 2004 ausgestellt wurden.