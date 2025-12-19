Spektakuläre Paraden und große Emotionen: Keeper Milosavljev ist bei den Füchsen beliebt und erfolgreich. Doch nach dieser Saison verlässt er die Hauptstadt.

Berlin - Torhüter Dejan Milosavljev wird den Handball-Meister Füchse Berlin am Saisonende verlassen. Der Vertrag des Serben bei den Berlinern läuft aus. In der kommenden Spielzeit wird der 29-Jährige für den polnischen Rekordmeister Industria Kielce auflaufen, wie die Berliner mitteilten.

Milosavljev kam 2019 als Champions-League-Sieger von Vardar Skopje an die Spree und gewann mit den Füchsen mehrere Titel. Darunter die EHF European League 2023, den Super Cup 2024 und 2025 und in der vergangenen Saison als Krönung die erste Meisterschaft der Club-Geschichte.

Bei den Fans ist der Serbe wegen seiner emotionalen Art und seinen spektakulären Paraden äußerst beliebt. In der Max-Schmeling-Halle ertönten immer wieder „Milo, Milo, Milo“-Rufe. Mit dem früheren Jugendspieler Lasse Ludwig haben die Berliner aber bereits einen starken Ersatz in den eigenen Reihen, der sich schon jetzt mit Milosavljev abwechselt.

„Der Wunsch von Dejan ist uns schon lange bekannt, er wird sich einem neuen Abenteuer stellen und wir werden auch in der Rückrunde hoffentlich noch gemeinsam erfolgreich sein. Dejan wird immer Teil unserer Familie bleiben“, sagte Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning. „Hinsichtlich einer Nachfolge werden wir bis spätestens zum Rückrundenstart Vollzug melden können. Wir waren auf der Suche nach einem Torhüter, der gemeinsam mit Lasse Ludwig ein Champions-League-fähiges Duo bilden wird.“