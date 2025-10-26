Rund um Halloween gibt es in der Hauptstadtregion wieder viele Grusel-Partys. An diesen Orten lässt es sich besonders gut feiern.

An Halloween wird in und um Berlin auch in diesem Jahr ausgiebig gefeiert. (Archivbild)

Berlin - Halloween-Fans sollten auch in diesem Jahr in und um Berlin auf ihre Kosten kommen: Zahlreiche Veranstaltungsorte laden zum Feiern und Gruseln ein. Auch für Kinder sind viele Aktionen geplant. Eine kleine Auswahl:

Halloweenparty in der Kulturbrauerei

Eine der größten Partys dürfte erneut in den Clubs der Kulturbrauerei im Prenzlauer Berg steigen. Soda, Club23, Alte Kantine sowie das Kessel- und Maschinenhaus haben sich zusammengetan und sind alle mit einem Ticket zugänglich. Auf 18 Floors legen Dutzende DJs sowohl Freitag- (31.10.) als auch Samstagnacht (1.11.) auf. Die Clubs werden aufwendig dekoriert. Kostüme sind erwünscht.

Horrornächte im Filmpark Babelsberg

Im Filmpark Babelsberg in Potsdam jagen während der Horrornächte Monster, Zombies und andere Kreaturen die Besucherinnen und Besucher übers Gelände und durch Korridore und Gänge. Die Veranstaltungen sind noch für den 26. und 31. Oktober geplant sowie für den 1., 7. und 8. November.

Kindertheater im Galli in Mitte

Im Galli-Theater sind die Kleinen (ab 4 Jahren) dazu aufgerufen, bei einem Kindertheaterstück mitzuwirken. In der 40-minütigen Aufführung helfen Sie der Protagonistin Norma dabei, das Geheimnis hinter einem sie heimsuchenden Vampir aufzudecken. Los geht es am 31. Oktober um 17.00 Uhr.

Kinderrave in Steglitz

Wer lieber tanzen statt Theater spielen will, kann am 2. November zwischen 14.00 und 18.00 Uhr zum Kinderrave im „Zeit ist Knapp“ in Berlin-Steglitz kommen. Rollschuhe nicht vergessen! Es gibt eine Tanzfläche, Rollschuhbahn, Workshops und Kinderschminken.

Halloween Haunt in der Malzfabrik (ab 18)

Wer auf echten Grusel steht, kommt möglicherweise beim Halloween Haunt in der Malzfabrik in Tempelhof auf seine Kosten. Bei Strobolicht, Nebel und Dunkelheit jagen einen die sogenannten Nightcrawlers durch die Gänge. Besucherinnen und Besucher müssen für das Halloween-Ereignis mindestens 18 Jahre alt sein. Wem es zu viel wird, der kann ein Losungswort verwenden - doch dann endet der Besuch unverzüglich.