Die Polizei hält einen Mann bei einer Verkehrskontrolle in Halle an. Er zeigt falsche Papiere vor. Es stellt sich heraus, dass er für eine Reihe von Straftaten verantwortlich sein könnte.

Halle - Die Polizei in Halle hat einen 23 Jahre alten Mann festgenommen, der an einer Reihe von gewerbsmäßig begangenen Diebstählen aus Kleintransportern beteiligt gewesen sein soll. Ihm würden insgesamt 16 besonders schwere Fälle des Diebstahls in Halle, dem Saalekreis, dem Burgenlandkreis und dem Landkreis Mansfeld-Südharz zur Last gelegt, teilte ein Polizeisprecher mit. In vier Fällen blieb es beim Versuch.

Aus den Kleintransportern waren hochwertige Werkzeuge und technische Geräte entwendet worden. 16 Firmen wurden geschädigt. „Die Gesamtschadenshöhe ist immens und bedarf noch einer abschließenden Erhebung“, hieß es.

Der Mann war am Montag bei einer Verkehrskontrolle festgenommen worden, bei der er gefälschte kroatische Personaldokumente vorlegte, wie die Polizei weiter mitteilte. Ein Haftrichter erließ gegen den 23-Jährigen serbischer Herkunft einen Haftbefehl, er sitzt inzwischen im Gefängnis.