Auf einem Parkplatz an der A14 verschwinden Hunderte Motorrad-Handschuhe und Stiefel aus einem Lkw. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls.

Osterweddingen - Diebe haben auf einem Autobahnparkplatz südlich von Magdeburg Hunderte Handschuhe und Stiefel für Motorradfahrer aus einem Lkw-Anhänger gestohlen. Der Lkw-Fahrer hatte seinen Lastwagen am Donnerstagabend auf dem Parkplatz an der A14 geparkt, wie die Polizei mitteilte. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass Teile der Ladung fehlten.

Die Täter entwendeten laut Polizei mehrere Paletten Kleidung. Der Wert des Diebesgutes liege im unteren sechsstelligen Bereich. Die Polizei ermittelt wegen Bandendiebstahls. Oft steckten organisierte Gruppen hinter solchen Taten, sagte eine Sprecherin.