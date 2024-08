Berlin - Erneut sind Diebe in Berlin mit einem Auto in ein Einkaufszentrum gefahren, um dort Schmuck aus einem Juweliergeschäft zu erbeuten. Nach einer solchen Tat in der Schloßstraße in Steglitz Anfang Juni wurden noch unbekannte Täter nun an der Greifswalder Straße in Prenzlauer Berg aktiv - in beiden Fällen nachts.

Teil der Beute verloren

Aufmerksame Anwohner im Stadtteil Prenzlauer Berg alarmierten in der Nacht auf Donnerstag die Polizei, wie diese mitteilte. Demnach fuhren die Täter gegen 2.50 Uhr in das Einkaufszentrum und dort etliche Meter bis zu dem Juwelier.

Laut Polizei durchbrachen die Einbrecher die Frontscheibe des Ladens. Im Geschäft schlugen sie Vitrinen ein und stahlen daraus Schmuck. Dann verließen sie das Shoppingcenter zu Fuß - und verloren einen Teil der Beute. Als die Polizei eintraf, waren die Täter bereits geflohen. Der verlorene Schmuck sowie das Tatfahrzeug wurden sichergestellt.

Im Juni ebenfalls Schmuck gestohlen

Die Polizei ermittelt und prüft einen Zusammenhang zu einer ähnlichen Tat Anfang Juni: In der Nacht zum 4. Juni fuhren mehrere ebenfalls noch unbekannte Täter mit einem Wagen in ein großes Einkaufszentrum in der Schloßstraße in Steglitz. Die Täter stiegen aus dem Auto aus und stahlen Schmuck. Anschließend flohen sie wieder aus dem Einkaufszentrum. Ein Komplize habe sie mit einem zweiten Auto abgeholt, so die Polizei. Das erste Auto ließen die Einbrecher zurück.