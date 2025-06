Bernsdorf - Diebe haben in einem Wald in Bernsdorf (Landkreis Bautzen) Computertechnik aus zwei Erntemaschinen gestohlen. Die Technik der Forstmaschinen hatte einen Wert von rund 90.000 Euro, wie die Polizei Görlitz mitteilte. Die Polizei ermittelt wegen besonders schweren Diebstahls.

Bereits am Samstag wurde ein ähnlicher Fall bekannt: Auch dort hatten sich Diebe in einem Wald bei Schwarzkollm ebenfalls im Landkreis Bautzen an Forstmaschinen vergriffen. Sie demontierten nicht nur 24 Arbeitsscheinwerfer und stahlen vier Fahrzeugbatterien samt Werkzeugkiste, sondern auch die verbaute Computertechnik. Außerdem manipulierten sie ein Arbeitsgerät. Der Schaden summiere sich auf 50.000 bis 100.000 Euro, so die Polizei.